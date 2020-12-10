شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يسلم وثائق المِلكِيَّة المحدّثة للمواطنين الذين يملكون أراضي بمخطط جنوب مطار المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلّم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، وثائق المِلكِيَّة المحدّثة للمواطنين الذين يملكون أراضي بمخطط جنوب مطار المدينة، وذلك عقب انتهاء الهيئة العامة لعقارات الدولة من تنظيمها وتطويرها.

وثمّن الأمير فيصل، لدى لقائه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في حماية عقارات الدولة والنهوض بكفاءتها الإنتاجية في مختلف مناطق المملكة.

كما استمع أمير المدينة لشرح من محافظ الهيئة عن الخطط المستقبلية في المنطقة نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي، وتطبيق مفهوم كفاءة الإنفاق وفق إستراتيجية الهيئة المعتمدة، ورؤية المملكة 2030.

من جانبه، نوه معالي محافظ هيئة عقارات الدولة، بالدعم الكبير لأعمال ومهمات الهيئة من قِبل ولاة الأمر، مُثمناً دعم ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة لأعمال هيئة عقارات الدولة في المنطقة، الذي كان له الأثر الكبير في تنظيم أرض جنوب المطار تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، وإنجازاً للجهود المشتركة نحو إكمال إجراءات التنظيم بتسليم المواطنين الصكوك المحدّثة الخاصة بهم.