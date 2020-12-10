«التأمينات الاجتماعية» تتيح طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن طباعة شهادة إلكترونية بالمستحقات الشهرية عن طريق تطبيق تأميناتي.

وأشار الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر» إلى التطبيق يتيح طباعة شهادة التزام تحويل مستحقات، وشهادة مفصلة بمقدار المعاش، بالإضافة إلى شهادة بمقدار إجمالي المعاش (عربي – إنجليزي).

وأوضح أنه يمكن تحميل التطبيق على هواتف آبل من خلال الرابط (اضغط هنا) وبالنسبة إلى الأندرويد (اضغط هنا).

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