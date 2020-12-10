بالصور.. تخريج دورة المهارات الأساسية لمنسوبي الحرس الوطني

انعقدت في مقر لواء التدخل السريع

أوضحت وزارة الحرس الوطني، أن لواء التدخل السريع الخاص الأول، احتفل بتخريج الدورة الأولى (المهارات الأساسية) لمنسوبي أفواج الحرس الوطني. وأشارت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها على تويتر، إلى أن دورة المهارات الأساسية انعقدت في مقر قيادة اللواء. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. «الحرس الوطني» تدشن برنامجًا لتحديد الهوية الوراثية.. و3 طرق لأخذ عينة الـ«DNA»

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