هيئة «حقوق الإنسان»: 3 تطورات شهدتها السعودية في 2020

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أبرز التطورات التي حدثت خلال عام 2020 بالمملكة والمتعلقة بمجال حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت الهيئة- عبر تويتر- أن من أبرز تلك التطورات هو: تعديل نظام التنفيذ، لتنفذ جبرًا الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالشرطة، وإلى دخول المنازل.

وكذلك تصنيف السعودية الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة بتقرير البنك الدولي «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون»، نتيجة للإصلاحات التشريعية المرتبطة بالمرأة وفق برامج السعودية 2030.

وأضافت هيئة حقوق الإنسان أن من ابرز التطورات، هو تحمل الحكومة من خلال نظام (ساند)، 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في الشركات المتأثرة بجائحة كورونا.

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