المتحدث باسم «حساب المواطن» يعلن تفاصيل دعم الدفعة الـ37

أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ37 (شهر ديسمبر)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع (1.8) مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق (10.7) مليون مستفيد.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ نحو (18) مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من (86) مليار ريال منها (638) مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأضاف القحطاني أن (79%) من المستفيدين تحصَّلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة (1018) ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من (2.1) مليون رب أسرة، شكَّلوا ما نسبته (92%)، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من (8.4) مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من (190) ألف مستفيد، مشكلين (8%) من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ (93%). أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن (7%)، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات (42%)، وشكل الذكـور المستقلون (58%)، موضحًا أن (88%) من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل (12%) على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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