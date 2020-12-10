حساب المواطن: إيداع 1.8 مليار ريال.. و79 % حصلوا على الدعم

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أنه تم إيداع (1.8) مليار ريال لـ(10.7) مليون مستفيد، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن للدفعة الـ37 (شهر ديسمبر).

وذكر البرنامج- عبر تويتر- أن تعويضات الدفعات السابقة بلغت (18) مليون ريال، وأن (79%) من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وتم صباح اليوم البدء في إيداع دعم شهر ديسمبر، في حسابات المستفيدين، والمستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

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