السعودية اليوم / 37839 مستفيدا من خدمات مراكز تأكد في تبوك



تبوك 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

قدّمت مراكز "تأكد" في تبوك خدماتها لـعدد 37839 مستفيدا ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

// انتهى //

11:45ت م

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تبوك 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسقدّمت مراكز "تأكد" في تبوك خدماتها لـعدد 37839 مستفيدا ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي", كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر التفشي .// انتهى //11:45ت م0030

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