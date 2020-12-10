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أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، أمس الأربعاء، حقيقة إصدار اللوحات الجديدة للسيارات في المملكة

وأكدت الهيئة أن الصورة مفبركة ومتداولة منذ عام 2014، حيث سبق أن نفت الإدارة العامة للمرور ذلك رسمياً عدة مرات.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد نفت في وقت سابق لوحات انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

Source slaati

