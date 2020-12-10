شاهد.. ” فروة ” وزير السياحة تثير التساؤلات

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ظهر وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، مرتديًا ” فروة ” مكتوبًا عليها كلمة ” حولك “.

وأثارت الكلمة الكثير من التساؤلات حول علاقة الوزير بتلك الكلمة التي ظهرت قبل أيام.

ولم يقتصر الظهور بفروة تحمل كلمة ” حولك ” على الوزير فقط، حيث ظهر عدة أشخاص في مناطق مختلفة يرتدون نفسها، على ما يبدو لحملة تشويقية لم يتم الكشف عنها بعد.

Source slaati

