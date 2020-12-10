- 1/3
- 2/3
- 3/3
︎ :
.
ظهر وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، مرتديًا ” فروة ” مكتوبًا عليها كلمة ” حولك “.
وأثارت الكلمة الكثير من التساؤلات حول علاقة الوزير بتلك الكلمة التي ظهرت قبل أيام.
ولم يقتصر الظهور بفروة تحمل كلمة ” حولك ” على الوزير فقط، حيث ظهر عدة أشخاص في مناطق مختلفة يرتدون نفسها، على ما يبدو لحملة تشويقية لم يتم الكشف عنها بعد.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ” فروة ” وزير السياحة تثير التساؤلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.