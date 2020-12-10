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استحدثت وزارة العدل خاصية التحقق الآلي من الآيبان بالربط مع البنك المركزي السعودي؛ لسرعة وموثوقية تنفيذ عمليات التسديد لطالبي التنفيذ دون الحاجة إلى طباعة الشيك وزيارة المحكمة.
وتنفَّذ الخدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية للخدمات العدلية، والتي تغني المستفيدين عن زيارة محاكم التنفيذ وتختصر العديد من الإجراءات التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً على المستفيد لتسلم الشيك.
وتضمن الآلية الجديدة تحويل المبلغ مباشرةً لحساب طالب التنفيذ؛ كون الإجراء الجديد يتطلّب التحقق من الآيبان الخاص به خلال عملية رفع طلب التنفيذ عبر بوابة ناجز Najiz.sa.
وتتطلب الآلية الجديدة من “طالب التنفيذ” التحقق من الآيبان الخاص به إلكترونياً خلال رفعه لطلب التنفيذ، عبر “ناجز” في خطوة “المعلومات البنكيّة”، في شاشة الملف الشخصي، بإدخال اسم البنك ورقم الآيبان، ثم حفظ، وتلقي رسالة تأكيد.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بدلاً من طباعة الشيك وزيارة المحكمة.. “العدل” تستحدث خاصية تسرّع السداد لطالبي التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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