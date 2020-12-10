الشيخ السديس: يجب علينا أن نسارع في التطور التقني ولا مكان للمتأخرين

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شدّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، أمس (الأربعاء)، على أهمية الرقمنة والتقنية واستثمار وسائلها.

ونوّه الشيخ السديس، خلال مشاركته بندوة “الخدمات الرقمية في الحرمين” التي أقامتها وكالة الترجمة والشؤون التقنية، إلى أنه في عصر التقانة لا مكان للمتأخرين، مؤكداّ على ضرورة المسارعة في التطور التقني بالحرمين الشريفين.

وقال: “ديننا الحنيف لم يقف بوسطيته واعتداله عائقًا أمام التطور البتة، بل إنه يحثنا على استثمار كل ما يعيننا من الوسائل على تحقيق المقاصد”.

وأشار إلى أن الرئاسة تشهد باستمرار مبادرات وخدمات تقنية وأجهزة متطورة في مجال التحول الرقمي والتطور التقني، داعياً إلى إقامة مؤتمر عالمي وحلقات عمل متتابعة ومبادرات وخدمات تعود بالنفع على الحرمين الشريفين وقاصديهما.

Source akhbaar24.argaam

