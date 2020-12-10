صور.. انحدار آلية حفر يتسبب في إتلاف عدد من المركبات بمكة

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تسببت آلية حفر تابعة لإحدى شركات المقاولات في تلف عدد من المركبات المتوقفة أمام منازل أصحابها شرق العاصمة المقدسة. وذكر أحد المتضريين أن الحادث وقع بسبب انحدار مفاجئ للآلية، ما تسبب في تلفيات متفاوتة لثلاث مركبات متوقفة. وأضاف أن الآلية كانت تعمل على شق الإسفلت لجهة مجهولة، وبلا وسائل سلامة أو احترازية للأشخاص والممتلكات. Source akhbaar24.argaam





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