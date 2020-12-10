سحبته 3 مركبات.. تعديل وضع صهريج مليء بالمياه بعد انقلابه في نفود الملحا (فيديو)

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نجحت جهود فريق غوث للبحث والإنقاذ بالتعاون مع آخرين في تعديل وضع أحد الصهاريج بعد أن انقلب على جانبه في نفود الملحا شرق شقراء.
وأظهر مقطع فيديو تعاون الفريق في جمع 3 مركبات عملت على سحب الصهريج بالحبال، حتى تمكنت من تعديل وضعه، وهو تابع لأحد أصحاب الماشية التي ترعى في الموقع.
وقد استمرت جهود الفريق والمتعاونين معه لمدة أكثر من 7 ساعات، نظرا لطبيعة التربة، وثقل وزن الصهريج الذي كان مملوءا بالمياه.
Source akhbaar24.argaam
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