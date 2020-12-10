«الخطوط السعودية» تحدِّد كمية مياه زمزم المسموح بها على الطائرة

الزيادة يتم احتسابها عفشًا زائدًا..
كشفت الخطوط السعودية، عن الكمية المسموح حملها من مياه زمزم إلى الطائرة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي رحله على مصر هل مسموح أن أحمل ماء زمزم معي؟!».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يسمح بحمل عبوة ماء زمزم واحدة مجانًا من فئة الـ5 ليتر وما زاد عن ذلك يتم احتسابه كعفش زائد يتم دفع رسوم إضافية عليه».
وأضافت: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا يرجى زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».
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