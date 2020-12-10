تسليم 42 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي في محايل

سلَّم محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير، المهندس حمود ناصر القحطاني، الأربعاء، 42 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي بمحافظة محايل.

وأكّد الفلقي أنَّ توفير السكن للفئات الأكثر حاجة، يتطلب عملًا تكامليًا يركز على ابتكار الحلول، وتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم، والتنسيق المستمر للجهود، والبحث عن الحلول الاقتصادية المجدية، مشيرًا لأهمية دور المسؤولية الاجتماعية الفاعل في تسريع حصول الأسر المستحقة على المساكن، وإيجاد برامج مستدامة لدعم ذلك.

وأبان أنَّ التطوع في قطاع الإسكان أضحى ضرورة ملحة، فرضتها حاجة المجتمع، ودور وزارة الإسكان وبرنامج الإسكان التنموي العمل على إيجاد الفرص الملائمة، والعمل مع جميع الجهات لتطوير تلك الفرص، واستقطاب الخبرات لها، والاستفادة من كوادر الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحفيزهم للمبادرة.

من جهته، ثمّن مدير عام فرع وزارة الإسكان الاهتمام الذي تجده مشاريع ومخططات وزارة الإسكان من أمير منطقة عسير، وتذليل كل العقبات سعيًا لإنجازها وتوفيرها للمواطنين بما يساهم في تسهيل تملّكهم و تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.