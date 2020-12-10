«حساب المواطن»: بدء إيداع دفعة دعم شهر ديسمبر

مستمر حتى نهاية اليوم

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وأشار الرنامج- عبر حسابه على تويتر- إلى أن إيداع الدعم مستمر حتى نهاية اليوم الخميس. وكان البرنامج قد اعلن- في وقت سابق- صدور نتائج الأهلية للدورة 37 «شهر ديسمبر 2020»، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يتم الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: اقرأ أيضا: حساب المواطن: 3 أيام متبقية على إيداع دفعة ديسمبر

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