السعودية اليوم / المكسيك تسجل 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة



مكسيكو سيتي 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 11974 إصابة جديدة بفيروس

وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

// انتهى //

06:08ت م

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مكسيكو سيتي 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة، ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات إلى 111655.وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.// انتهى //06:08ت م0009

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