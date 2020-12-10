السعودية اليوم / البرازيل تسجل أعلى حالات إصابة يومية بكورونا منذ منتصف أغسطس



برازيليا 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية امس الأربعاء إن البرازيل سجلت 53453 حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و 728452 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 178995 وفاة لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.

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06:07ت م

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برازيليا 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية امس الأربعاء إن البرازيل سجلت 53453 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و836 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ منتصف أغسطس آب.وطبقا لبيانات الوزارة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و 728452 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 178995 وفاة لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //06:07ت م0007

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