شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 159 إصابة جديدة وشفاء 210 حالات من كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 159 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (359274) حالة، من بينها (3648) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (550) حالة حرجة، كما تم تسجيل (210) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (349624) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6002) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى إجراء (41959) فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة كل مَنْ يشعر بالاعراض إلى التوجه لعيادات «تطمن»، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.