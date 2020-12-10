ما الفرق بين الثلج والبرد؟.. المسند يجيب

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند الفرق بين الثلج والبرد.

وقال المسند في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الثلج يختلف عن البرد، إذ يتكون الأول من بلورات ثلجية هشة وخفيفة مثل ندف القطن، ويتشكل على ارتفاعات تصل إلى 5 كم، شريطة أن تكون الطبقات التي تحتها درجة حرارتها أقل من الصفر حتى سطح الأرض، ليصل الثلج بسلام.

وتابع أن البرد يتشكل على ارتفاعات عالية قد تصل إلى أعلى من 10 كم.

في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.