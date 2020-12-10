الحصيني عن توقعات طقس الإجازة: اكشتوا لا يوجد ما يمنع

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس إلى يوم السبت المقبل.

وتوقع الحصيني في تغريدات له عبر حسابه بموقع تويتر، أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً، مضيفاً: اكشتوا واحتاطوا الأماكن المفتوحة ملابس شتوية ثقيلة على الرياض والقصيم ونجران والشمالية وتبوك والجوف وحائل والمرتفعات الغربية والجنوبية، والشرقية والمدينة المنورة شتوي متوسط ليلاً.

وتابع: اكشتوا لا يوجد ما يمنع ذلك متوقع أجواء باردة ليلاً والرياح هادئة في معظم المناطق عدا ما بين ينبع وجدة يوم الجمعة وأجزاء من الإمارات يومي الجمعة والسبت، كما متوقع انخفاض تدريجي في الحرارة -بإذن الله -اليوم الخميس على الشمالية وشمالي الشرقية الوسطى، ويوم الجمعة يتراوح هذا الانخفاض من 4 إلى 6 درجات مئوية عما كانت عليه أمس الأربعاء.

وأضاف الحصيني: عند الخروج للكشتة حصنوا أنفسكم وأهليكم، احرصوا على النظافة بعد الرحيل من المكان، ابتعدوا عن تجمعات السيول، ومتوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير الجمعة والسبت.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة.

