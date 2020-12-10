4 أشياء ابتعد عنها قبل النوم لكي ترتاح في نومك

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نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بالابتعاد عن أربعة أشياء قبل النوم للاستمتاع بنوم هادئ وتجنب الأرق الذي بات يشتكي منه الكثير من الناس في عالمنا اليوم.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أشياء ابتعد عنها قبل النوم مباشرةً… لكي ترتاح في نومك:

1- استعمال الجوال لتصفح النت.

2- مناقشة المشاكل اليومية مع الزوجة.

3- الأكل الدسم قبل النوم مباشرة.

4- وجود إزعاج/ أضواء في غرفة النوم.

كما ينصح الأطباء بتجنب تناول المنبهات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم مثل القهوة أو الشاي؛ حتى لا تتسبب في حالة من الأرق في ساعات الليل. Source almowaten





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