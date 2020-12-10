شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنسيق الإندونيسي يشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشاد وزير التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية بجمهورية إندونيسيا محمد محفوظ بجهود رابطة العالم الإسلامي في تعزيز قيم الوسطية في المجتمعات الإسلامية، ودعم جهود السلم حول العالم. جاء ذلك لدى استقبال أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى للوزير الإندونيسي أمس (الأربعاء) بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة العلماء رابحين إيمهاس، ورئيس جمعية الاتحاد الإسلامي حمدان زلفا، وعدد من قادة المنظمات والجمعيات الإسلامية المرافقين لوفد الوزير الإندونيسي الذي أكد أن جهود الرابطة في نشر قيم الاعتدال والتسامح تحظى باحترامٍ كبير داخل المجتمع الإندونيسي، خصوصا أنها تُظهر الوجه الحقيقي للإسلام في مواجهة التنظيمات الراديكالية المتطرفة.



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