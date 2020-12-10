السعودية اليوم / مصر تسجل 421 إصابة بفيروس كورونا ووفاه 19 حالة



القاهرة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 161 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104074 حالة .

وذكر "مجاهد "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و 6832 حالة وفاة.

//انتهى//

02:29ت م

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القاهرة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 19 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 161 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104074 حالة .وذكر "مجاهد "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و 6832 حالة وفاة.//انتهى//02:29ت م0241

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