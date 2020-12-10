السعودية اليوم / الموارد البشرية ترصد " 75 " مخالفة لنظام العمل والإقامة



الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

نفّذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم، حملة تفتيشية على مواقع متفرقة في شمال العاصمة الرياض بقيادة وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش و تطوير بيئة العمل سطام الحربي ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الدكتور محمد الحربي لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت بقرارات التوطين وتنظيم بيئة العمل.

وأسفرت الحملة التي استهدفت قطاع الإيواء السياحي " الشقق المفروشة " ونشاط بيع الأسماك والدواجن ومشتقاتها ومحلات بيع المطابخ والسيراميك ومواد البناء والمواد الصحية عن إجراء "138" زيارة ورصد " 75" مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وقد اُتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

وتأتي هذه الحملة ضمن الحملات المستمرة والمكثفة التي تنفذها الفرق التفتيشية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي من الجنسين.

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