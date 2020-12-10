السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتفقد محافظة الدرب ومركز الشقيق غداً وبعد غدٍ



جيزان 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 واس

يتفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يومي غدٍ وبعد غدٍ، محافظة الدرب ومركز الشقيق التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وسيقوم سمو أمير جازان خلال الجولة بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية في مجالات التعليم والكهرباء والإسكان والبلديات وإنشاء جوامع ومساجد بمحافظة الدرب ومركز الشقيق والقرى التابعة لهما بقيمة إجمالية بلغت أكثر ٣٢٩ مليون ريال.

وسيتفقد سموه ميدانياً العديد من المواقع السياحية والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، ويبحث احتياجات محافظة الدرب والمراكز التابعة لها في جميع المجالات التنموية والخدمية، بحضور أعضاء المجلسين البلدي والمحلي ومشايخ القبائل بالمحافظة.

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