شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا.. «آمن» والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون أن التطمينات العلمية والرسمية من قبل وزارة الصحة تتغلب على محاذير لقاح فيروس «كورونا» وذلك مع قرب توفيره في المملكة، مشيرين إلى أن أي لقاح يستوفي الشروط ستكون المملكة مبادرة في توفيره لمواطنيها والمقيمين على أرضها.

معايير علمية

وأكدت د. فاطمة البحار أن أي لقاح يمر بمراحل بحث ودراسة مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الدراسات الخاصة باللقاحات قد تحتاج إلى عدة أشهر، لذا فنحن في المملكة نعتمد على المعايير الطبية والاعتمادات الدولية ومنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، مؤكدة مواصلة المملكة لجهودها على كل المستويات والأصعدة في سبيل التصدي لفيروس كورونا، خليجيًا وإقليميًا ودوليًا، من خلال البحث والتبادل المعرفي.

وشددت على أن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ودور الرعاية الخاصة، والممارسين الصحيين، هي الفئات الأولى بالتطعيم، مشيرة إلى أن هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل بحسب المتحدث لوزارة الصحة.

وبينت أن المملكة تتبع العديد من الشروط قبل السماح بتداول أي لقاح، فضلا عن وجود نظام عالمي لمتابعة ورصد ما يستجد من أعراض جانبية ناتجة عن استمرار أي لقاح بعد تسويقه. وأكدت «البحار» مراقبة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، وورصد الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات من خلال المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية والتنسيق مع المراكز العالمية بهذا الخصوص.

الأعراض الجانبية

في السياق ذاته، ذكرت استشارية الأمراض المعدية د. جمانة الجشي أن اللقاحات متنوعة وتأتي من شركات متعددة، وحتى الآن المعلومات المتوافرة عن اللقاحات غير كاملة، لافتة إلى أنه عند وصول اللقاحات يجب أن تحتوي على نشرة توضح كامل التعليمات والأعراض الجانبية.

وأضافت إن الأولوية ستكون لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص الذين يعملون في المستشفيات، مؤكدة أن مرضى الربو والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر حاجة للقاح من غيرهم.

أدنى حصيلة

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة أمس، 159 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من 8 شهور، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 359.274 حالة، من بينها 3648 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 550 حالة حرجة.

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 210 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 349.624 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6002 حالة، بإضافة 13 وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 41.959 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.