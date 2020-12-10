شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1630 لغما حوثيا في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020م من انتزاع 1.630 لغما، منها 15 لغما مضادة للأفراد، و187 لغما مضادة للدبابات، و1.422 ذخيرة غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 203.015 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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