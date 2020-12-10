شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف زيارة منزلية للمرضى بالمدينة المنورة في شهر والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.
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