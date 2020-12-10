شكرا لقرائتكم خبر عن 200 طن أغذية لأهالي حضرموت والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 203 أطنان و300 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر الأشد ضعفا في مديريتي رماة وثمود بمحافظة حضرموت، استفاد منها 11400 فرد. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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