شكرا لقرائتكم خبر عن 150 طن مياه زمزم للمسجد النبوي يوميا والان نبدء بالتفاصيل

تقطع رحلة نقل مياه زمزم للمسجد النبوي الشريف 421 كيلو متراً يومياً انطلاقاً من مواقع التعبئة بمكة المكرمة عبر 29 ناقلة تحمل خزاناتها المصنعة من مادة الأستانلس ستيل 150 طناً في الأيام العادية تتضاعف لتصل إلى 300 طن في مواسم رمضان والحج، مع ضمان تأمين أغطية الخزانات والمحابس بأقفال بالتنسيق بين موقعي التعبئة والتفريغ، وتخضع بعدها للفحص والمعاينة من المختبر قبل تفريغها في الخزانات المخصصة لها. وتمر مياه زمزم بعد وصولها للمدينة المنورة للفلترة والتعقيم في موقع تفريغ الصهاريج إلى 4 خزانات أرضية رئيسة يتسع كل خزان لقرابة 230 متراً مكعباً مزودة بمقياس المنسوب ووحدة تبريد، إضافة إلى ثلاثة خزانات مصنوعة من الفيبر يتسع كل منها إلى 400 متر مكعب مزودة كذلك بمقياس المنسوب تم تخصيصها لمياه زمزم غير المبردة والمياه النقية، وبعد مرحلة التخزين يتم نقل المياه من الخزانات الأرضية إلى نقاط التعبئة عبر أنابيب مصنوعة من مادة الاستنليس ستيل «غير القابل للصدأ» بعد خضوعها لتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية.

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