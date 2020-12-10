شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي للاتصالات: المملكة الأكثر تطورا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو، بجهود المملكة وبمبادراتها المميزة في مختلف المجالات، ومن ضمنها إطلاق منصة جديدة لتعزيز التعاون الدولي في المجالات الرقمية، مشيرا إلى أن الهيئة إحدى أكثر الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تطورًا في العالم، بحسب تصنيف الاتحاد، وهو ما يعكس السمعة التي تحققت بفضل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع، فضلا عن النضج التنظيمي في قطاع الاتصالات وفقًا لمستهدفات رؤية 2030 الخاصة بهذا المجال..

وأثنى «زاو»، خلال كلمته في الندوة الدولية الافتراضية التي تستضيفها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU بعنوان «تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي»، على النضج التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، واصفًا سوق الاتصالات في المملكة بأنه «الأكبر» في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد ضخامة الاستثمارات التي وضعتها المملكة لتحقيق التوسع والتطور في ذلك القطاع، والاهتمام الكبير بالتقنيات المتطورة التي تواكب الطموحات المستقبلية، والعمل الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبني التقنيات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي.

يشارك في الندوة، التي تختتم أعمالها اليوم، أكثر من 70 متحدثاً من كبار المسؤولين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية المهتمة بالتقنيات اللاسلكية الحديثة من 20 دولة حول العالم؛ سعيًا إلى توحيد الجهود والرؤى العالمية في مجال الطيف الترددي، وتفعيل دوره في تعزيز التحول الرقمي في المملكة والعالم.