شكرا لقرائتكم خبر عن «التعافي بالنزاهة».. سلوك أخلاقي وواجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أكد عدد من ذوي الاختصاص من المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، أهمية النزاهة في المحافظة على المال العام، وذلك خلال مشاركتهم أمس، في المنتدى السنوي التاسع «افتراضيا»، تحت شعار الأمم المتحدة: «التعافي بالنزاهة»، الذي نظمته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، احتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م.

تجارب دولية

واستعرض المنتدى مخاطر الفساد في القطاع الصحي من خلال التجارب الدولية، ودور رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشفافية والمساءلة. ويستهدف المنتدى توعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأهمية حماية النزاهة وبيان أخطار الفساد، وتسليط الضوء على أفضل التجارب المحلية والدولية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد. ويأتي المنتدى انطلاقا من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

أندية نزاهة

وفي سياق آخر، انطلقت فعاليات اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لأندية نزاهة بالمؤسسات التعليمية في المملكة 1442هـ ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، تحت شعار «المشاريع والمبادرات في رؤية المملكة 2030»، برعاية صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز وبالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أمس الأول.

قدوة حسنة

وأوضح رئيس الجامعة د. عبدالرحمن اليوبي، أن مكافحة الفساد مبدأ دولي تلتزم به كل الدول، وفخر لبلادنا الغالية أن ترأست قمة العشرين في هذه الظروف الاستثنائية بكل اقتدار وكفاءة، إذ أكدت القمة أن تكون الدول الأعضاء قدوة حسنة في ذلك المجال، مضيفا أنه لا يخفى على أحد مدى التزام بلادنا بهذا المبدأ الديني والأخلاقي الإنساني وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - من خلال تطبيق أعلى معايير النزاهة في كل المجالات.

دور وطني

وأشاد بالجهود التي تبذلها أندية نزاهة التي يشارك فيها الطلبة تحت إشراف الجامعات وبالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حيث تقدم الصورة الحقيقية لشباب وشابات السعودية من خلال محاربتهم للفساد وتقديم برامج وأنشطة توعية، وتبرز مواهبهم ومهاراتهم في مجالات عدة وتمكنهم من المشاركة في المعارض والفعاليات وندوات داخل وخارج الجامعات، بهدف تفعيل دورهم الوطني والاجتماعي في التوعية ونشر مبادئ النزاهة.

تعزيز القيم

وأكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي د. محمد السديري أهمية تعزيز قيم النزاهة ومدى أهمية دور المؤسسات التعليمية في نشر القيم ومحاربة الفساد، مشيرا إلى أن وزارة التعليم عكفت على مشاريع وبرامج لتحقيق أفضل الممارسات وتطبيق قيم ومبادئ النزاهة من خلال ميثاق يهدف إلى غرس النزاهة وتعزيز القيم في مجال البحث العلمي.

تطوير البرامج

وشدد نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لحماية النزاهة والمشرف على الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد د. بندر أبا الخيل، على أهمية اللقاء والذي يناقش سبل تطوير البرامج والأنشطة لتحقيق أهداف النزاهة والتي هي سلوك ديني وواجب وطني، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات التعليم المتمثل في أندية نزاهة وبالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والتي تقوم بجهود متميزة تهدف إلى إبراز مواهب الطلبة وتحفيزهم في تعزيز قيم النزاهة ونشر مبادئ الشفافية والمساءلة.