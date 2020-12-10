اخبار السعوديه

خطبة الجمعة تعزز حماية المال العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة الجمعة تعزز حماية المال العام والان نبدء بالتفاصيل

خصص وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ خطبة يوم غد الجمعة، للحث على النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، والحفاظ على المال العام وعدم الاعتداء عليه، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، تجسيدا لدور المنبر في توعية المجتمع.

وتشارك المملكة العربية المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م، وفي إطار السعي إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

كانت هذه تفاصيل خبر خطبة الجمعة تعزز حماية المال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"