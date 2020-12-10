شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة الجمعة تعزز حماية المال العام والان نبدء بالتفاصيل
وتشارك المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م، وفي إطار السعي إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
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