شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة الجمعة تعزز حماية المال العام والان نبدء بالتفاصيل

خصص وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ خطبة يوم غد الجمعة، للحث على النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، والحفاظ على المال العام وعدم الاعتداء عليه، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، تجسيدا لدور المنبر في توعية المجتمع.

وتشارك المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2020م، وفي إطار السعي إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.