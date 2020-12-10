شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 300 شجرة حول منازل «إسكان الخبر» والان نبدء بالتفاصيل
وشارك بالحملة العديد من المتطوعين عبر طرح الفرصة التطوعية عبر منصة العمل التطوعي، التي شارك بها عدد من الجهات التطوعية بالمنطقة الشرقية؛ لزراعة 300 شجرة حول منازل إسكان الخبر، وكذلك حوالي 50 شجرة في ساحة الإسكان العامة بالإضافة إلى 150 من الورود والأزهار المتعددة.
وأكد رئيس لجنة التطوع الإسكاني بالمنطقة الشرقية خالد القحطاني، أهمية زيادة المسطحات الخضراء، لما لها من أهمية بيئية، وصحية، وجمالية، وتسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات جودة الحياة للسكان وبما يتقاطع مع مستهدفات وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي.
وأضاف إن مساهمة المتطوعين من المنطقة الشرقية في تنفيذ برامج لجنة التطوع الإسكاني ستساهم بشكل كبير في نشر ثقافة التطوع الإسكاني وزيادة عدد المتطوعين بما يحقق الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر زراعة 300 شجرة حول منازل «إسكان الخبر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.