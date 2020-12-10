شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 27 محاضرة وورشة.. ختام مؤتمر «علماء الأدوية» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تختتم الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العالمي السنوي لعلماء الأدوية والسموم كسابت «المعرفة والمهارة والقدرة في مجالات الصيدلة والسموم»، برعاية مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة د. إبراهيم العريفي.

واستمر المؤتمر على مدار 6 أيام، وتنوعت فعالياته بين 7 ورش عمل، و20 محاضرة متخصصة قدمت وأديرت من قبل 45 متخصصًا من جميع أنحاء المملكة والدول العربية، الذين قدموا أحدث الممارسات الطبية المشتركة في مجالات الصيدلة والسموم.

وضم المؤتمر 3 مسابقات علمية، تنوعت بين مسابقات بحثية، وأخرى إبداعية عملية في مجال خدمات المستشفيات، وأيضًا مسابقة المنصة العلمية التفاعلية، ونقلت الفعاليات عبر أربع منصات تفاعلية.