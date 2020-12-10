شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 27 محاضرة وورشة.. ختام مؤتمر «علماء الأدوية» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
واستمر المؤتمر على مدار 6 أيام، وتنوعت فعالياته بين 7 ورش عمل، و20 محاضرة متخصصة قدمت وأديرت من قبل 45 متخصصًا من جميع أنحاء المملكة والدول العربية، الذين قدموا أحدث الممارسات الطبية المشتركة في مجالات الصيدلة والسموم.
وضم المؤتمر 3 مسابقات علمية، تنوعت بين مسابقات بحثية، وأخرى إبداعية عملية في مجال خدمات المستشفيات، وأيضًا مسابقة المنصة العلمية التفاعلية، ونقلت الفعاليات عبر أربع منصات تفاعلية.
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