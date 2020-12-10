شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية لـ«النقل»: استجيبوا لبلاغات الصيانة فوريا والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع النقل والطرق، وأهميته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.

جداول محددة

وشدد سموه، خلال لقائه مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، على أهمية تنفيذ المشروعات وفق المواصفات المعتمدة، وبجداولها الزمنية المحددة، والاستجابة الفورية لبلاغات الصيانة، لاسيما المؤثرة منها على السلامة العامة وحركة السير.

عمل تكاملي

ووجه بالعمل بشكلٍ تكاملي مع مختلف الجهات لضمان سير العمل وفق المخطط له، والحرص على المتابعة الميدانية والوقوف بشكلٍ مستمر على مواقع المشاريع، وتذليل العقبات التي تعترضها، والاهتمام بمعايير السلامة واللوحات الإرشادية.

مشاريع حيوية

واطلع سموه على عرض لعدد من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها بالمنطقة، ومنها مشروع تحسين تقاطع طريق الظهران بقيق مع طريق أبو حدرية، الذي يهدف لتحسين التقاطع بشكل جذري، وذلك بعمل تصميم للتقاطع بدون توقف مع تنفيذ 6 جسور لضمان انسيابية الحركة.

خدمات لوجيستية

كما اطلع سموه على مستجدات تنفيذ الطريق الإقليمي، الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمناطق الحدودية ضمن عدد من المشاريع، والأثر المتوقع للمشروع في خدمة قطاع الخدمات اللوجيستية ونقل حركة الشاحنات خارج حاضرة الدمام.

دعم واهتمام

من جهته، قدم مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على حرصهما واهتمامهما ودعمهما المتواصل للفرع، مؤكدًا أن الفرع يتابع بشكل متواصل سير العمل بالمشاريع، بالتنسيق مع مختلف الجهات، ويجد الدعم غير المحدود من لدن سمو أمير المنطقة، وسمو نائبه لتذليل الصعوبات.