شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس عالمية ومحطة وقود.. عقود استثمارية بـ 51 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
وعقب توقيع الاتفاقيات، أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن الأمانة تحرص على تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات المجتمع والمنطقة وإثراء الخريطة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكات الاستثمارية مع رجال أعمال المنطقة، وتوفير فرص جاذبة للقطاع الخاص بعدد من الفرص والمساحات متنوعة الأنشطة، حسب خطة الأمانة الاستثمارية، التي تشمل الأنشطة التجارية والخدمية والمجتمعية.
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