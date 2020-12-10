شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس عالمية ومحطة وقود.. عقود استثمارية بـ 51 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

وقَّع أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، عددا من عقود المشاريع الاستثمارية في مدن ومحافظات المنطقة، بأكثر من 51 مليون ريال مع عدد من المستثمرين، تضمنت المشاريع الجاري تنفيذها مدارس عالمية في حي النور بالدمام، ومحطة وقود بضاحية الملك فهد بالدمام، وسكن عمال في غرب الدمام.

وعقب توقيع الاتفاقيات، أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن الأمانة تحرص على تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات المجتمع والمنطقة وإثراء الخريطة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكات الاستثمارية مع رجال أعمال المنطقة، وتوفير فرص جاذبة للقطاع الخاص بعدد من الفرص والمساحات متنوعة الأنشطة، حسب خطة الأمانة الاستثمارية، التي تشمل الأنشطة التجارية والخدمية والمجتمعية.