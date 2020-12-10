- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم دعاوى قضائية ضد فيسبوك قد تجبرها على بيع إنستجرام وواتساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
دعاوى قضائية ضد فيسبوك قد تجبرها على بيع إنستجرام وواتساب
متابعات الخليج 365 - متابعة
أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات الأمريكية دعاوى قضائية ضد فيسبوك، أمس الأربعاء، واتهمتها بانتهاك قانون منع الاحتكار، ما قد يفرض تقسيمها.
أصبحت فيسبوك ثاني شركة تكنولوجيا كبرى تواجه تحركًا قضائيًّا ضخمًا هذا الخريف.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان: إنها ستسعى لاستصدار حكم يمكن أن يتضمن التخارج الإلزامي من أصول، من بينها إنستجرام وواتساب.
وفي دعوى ثانية، يطالب تحالف يضم 46 ولاية وواشنطن العاصمة وجزيرة غوام بنص ضد قانونية استحواذ فيسبوك على إنستجرام وواتساب.
وسبق لوزارة العدل الأمريكية رفع دعوى ضد جوجل في أكتوبر (تشرين الأول) واتهمتها باستغلال وضعها القوي في السوق للتضييق على المنافسين.
كانت هذه تفاصيل خبر دعاوى قضائية ضد فيسبوك قد تجبرها على بيع إنستجرام وواتساب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.