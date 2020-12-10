شكرا لقرائتكم خبر عن WHO تتسلم من «سلمان للإغاثة» 172 ألف مستلزم طبي لمواجهة الضنك والملاريا في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين، سلم المركز أمس (الأربعاء) شحنة بإجمالي 172 ألف مستلزم طبي وأدوية لمنظمة الصحة العالمية WHO، وذلك لمجابهة حمى الضنك والملاريا في اليمن. وستوزع هذه المساعدات حسب الاحتياج والكثافة السكانية في عدة محافظات يمنية تكفي لأكثر من 71 ألف دورة علاجية، و76 ألفًا من اختبارات التشخيص السريع للملاريا، و25 ألفًا من اختبارات التشخيص السريع لمرض حمى الضنك. فيما تسعى المنظمة من خلال شراكتها الفاعلة مع المركز إلى حماية وتعزيز الوضع الصحي في مختلف المناطق اليمنية، وتوفير الحماية ومساعدة المواطنين اليمنيين في ظل الظروف التي يعيشونها.

يذكر أن المركز أطلق عدّة مبادرات وبرامج متنوعة استهدفت أكثر من محافظة يمنية للوقاية من الأمراض الوبائية وخاصة الملاريا وحمى الضنك، تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية، وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان.