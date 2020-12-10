شكرا لقرائتكم خبر عن WHO تتسلم من «سلمان للإغاثة» 172 ألف مستلزم طبي لمواجهة الضنك والملاريا في اليمن والان مع التفاصيل
يذكر أن المركز أطلق عدّة مبادرات وبرامج متنوعة استهدفت أكثر من محافظة يمنية للوقاية من الأمراض الوبائية وخاصة الملاريا وحمى الضنك، تتضمن جملة من الأنشطة منها: حملات الرش، والجولات الميدانية، وحملات اكتشاف ومكافحة بؤر التوالد، ودراسة الوضع الوبائي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان.
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