شكرا لقرائتكم خبر عن 150 طناً من «زمزم» للمسجد النبوي يومياً والان مع التفاصيل
وتخضع مياه زمزم بعد وصولها للمدينة المنورة للفلترة والتعقيم في موقع تفريغ الصهاريج إلى 4 خزانات أرضية رئيسية يتسع كل خزان لنحو 230 متراً مكعباً مزودة بمقياس المنسوب ووحدة تبريد، إضافة إلى 3 خزانات مصنوعة من الفيبر يتسع كل منها لـ400 متر مكعب. وخلال جائحة كورونا عملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا على تنفيذ مبادرات عدة تضمنت توزيع 2400 عبوة ماء زمزم على أقسام العزل الصحي بالمستشفيات و1200 عبوة لمنسوبي الفرق الطبية، إضافة لـ14.400 عبوة ماء زمزم لمنسوبي الأمن.
ومن الجهود المبذولة خلال الجائحة رفع الوكالة حافظات ماء زمزم داخل المسجد النبوي والاستعاضة عن ذلك بتوزيع أكثر من 350 ألف عبوة ماء زمزم على المصلين، وتوزيع أكثر من 1.364.000 عبوة ماء صحي بساحات المسجد.
كانت هذه تفاصيل خبر 150 طناً من «زمزم» للمسجد النبوي يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.