شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يبحث إنشاء المركز الإسلامي بـ«الفيصلية» والان مع التفاصيل
وفي شأن متصل، ترأس الأمير خالد الفيصل اجتماعاً بممثل البنوك المحلية التي أبدت رغبتها المشاركة في مشروع الفيصلية.
من جهة ثانية، كرّم أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة عدداً من رجال الأمن نظير سرعة إلقاء القبض على متورطين في جريمتي قتل، وتسلّم التكريم مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.
وثمَّن الأمير خالد الفيصل الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن، مشيداً بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية، والقبض على الجناة في وقت قياسي.
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