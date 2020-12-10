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فهد بن سلطان يناقش تقرير القوات الخاصة

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جدة - خالد شويل - اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية لعام 1441، خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس قائد القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع نيوم العميد بحري نواف بن فهد العنزي.

واستمع خلال اللقاء لشرح مفصل عن أعمال ومهمات القوة الخاصة للأمن والحماية، وأشاد بما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من قبل القيادة الرشيدة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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