شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يناقش تقرير القوات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية لعام 1441، خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس قائد القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع نيوم العميد بحري نواف بن فهد العنزي.

واستمع خلال اللقاء لشرح مفصل عن أعمال ومهمات القوة الخاصة للأمن والحماية، وأشاد بما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من قبل القيادة الرشيدة.