شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يناقش تقرير القوات الخاصة والان مع التفاصيل
واستمع خلال اللقاء لشرح مفصل عن أعمال ومهمات القوة الخاصة للأمن والحماية، وأشاد بما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من قبل القيادة الرشيدة.
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