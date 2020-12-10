«الغذاء والدواء» توجه نصائح قبل شراء واستخدام جهاز قياس الضغط

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددًا من النصائح العامة والمهمة للمستخدمين قبل الشروع في شراء واستخدام أجهزة قياس الضغط.

وشاركت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، عددًا من النصائح المهمة في سلسلة تغريدات.

نصائح مهمة قبل الشراء

وكتبت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها في تويتر، قبل شراء جهاز قياس ضغط الدم، والتأكد من تناسب الجهاز لك من قبل الطبيب، تحقق من ترخيصه عبر تطبيق (طمني).

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مرضى ارتفاع ضغط الدم بشراء جهاز إلكتروني لقياس مستوى ضغط الدم بانتظام.

وطالبت هيئة الغذاء والدواء، بأنه عند شراء جهاز قياس ضغط الدم يجب على المشتري التأكد من هذه الأمور:

- أن الجهاز مرخص من الهيئة العامة للغذاءوالدواء من خلال تطبيق طمني.

- وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية

- أن شاشة عرض النتائج مناسبة لك وتستطيع قراءتها بسهولة

- تأكد من مقاس الرباط الذي يثبت أعلى الذراع؛ لضمان قراءات دقيقة

قبل استخدام الجهاز

ووجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قبل إجراء قياس ضغط الدم، على مستخدم الجهاز الحرص على التأكد من إتباع هذه النصائح التالية:

- قراءة كتيب التعليمات المرفق مع الجهاز للتعرف على كافة خصائصه وطريقة استخدامه والعناية به

- عدم تناول أي مشروبات بها كافين أو التدخين على الأقل لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل قياس الضغط

- ضع كلتا قدميك على الأرض واجلس على كرسي بشكل معتدل مع إسناد ظهرك على المقعد

- خذ راحة لمدة 5 دقائق قبل القياس

- لا ينصح بقياس الضغط عند القلق أو بعد جهد بدني أو ذهني أو عند الرغبة في التبول

- ضع ذراعك على طاولة أو مخدة في محاذاة مستوى القلب تقريبًا ونزع أي ملابس حوله.

وطالبت هيئة الغذاء والدواء، المستخدمين بالإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية من خلال مركز الاتصال الموحد على رقم 19999 أو من خلال تطبيق طمني.

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