نجاح مشروع إدخال زراعة أشجار العود والصندل في جبال جازان

تسلَّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، تقرير جامعة جازان بشأن مشروع زراعة أشجار العود والصندل بجبال المنطقة، وذلك خلال استقباله رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ومدير عام هيئة تطوير المناطق الجبلية محمد بن قاسم واصلي، وعدد من منسوبي الفريق البحثي وممثلي المشروع.

وأكد أمير منطقة جازان دعم واهتمام القيادة الحكيمة بكل نفع وفائدة تعود على المنطقة بتنفيذ المشروعات والزراعة المستدامة، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية بما يحقق تطويرًا دائمًا، ويدعم التنمية الريفية والزراعية بالمنطقة.

ونوَّه أمير المنطقة بنجاح مشروع إدخال زراعة أشجار العود والصندل في جبالها، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين جامعة جازان وهيئة تطوير المناطق الجبلية والتي تسهم بخدمة المجتمع كونها تضم نخبة أكاديميين ومتخصصين وكفاءات بمختلف المجالات.

وشهد أمير المنطقة توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والهيئة، والتي تأتي تفعيلًا لتعاون الجهات الحكومية بما يحقق تبادل الخبرات ونجاح الخطط التطويرية، ومثل الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو راسين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، فيما مثل الهيئة مديرها العام محمد بن قاسم واصلي.

من جانبه أبدى رئيس الجامعة، شكره لأمير المنطقة على رعايته ودعمه ومتابعته لكل مبادرات وأنشطة وبرامج الجامعة، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون، والتنسيق بين الطرفين لمتابعة وتنفيذ، وتقويم ومراجعة الإنجازات والتطوير، وتعد نواة لعقد مذكرات مستقبلية بين وحدات المراجعة الداخلية بالمنطقة.

وأكَّد مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان سعي الهيئة لتحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء ومتابعة المشروعات بمحافظات القطاع الجبيلي وتنفيذ خدمات تنموية وتطويرية بشتى المجالات كغيرها من محافظات المنطقة.

جاء ذلك بحضور وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وعميد مركز البحوث والدراسات البيئية الدكتور زراق بن عيسى الفيفي رئيس الفريق العلمي.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. أمير جازان يسلّم وحدات لمستفيدي «الإسكان التنموي»