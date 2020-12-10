«المرور» يحذِّر من الوقوف في 5 أماكن

نبَّه المرور السعودي، قائدي المركبات إلى ضرورة تجنُّب الوقوف في الأماكن الممنوعة، اعتدادًا بأن الالتزام بذلك دليل على الوعي بتعليمات السير.

وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، إنَّ من بين الأماكن الممنوع وقوف المركبات فيها، جميع المواضع ذات إشارات «ممنوع الوقوف»، وأي منعطف أو قمة طريق أو ملتقى طرق، وعلى بعد أقل من 7 أمتار من صنابير الإطفاء، وعلى بعد أقل من 20 مترًا من جسر أو نفق، والشوارع العامة المدهونة أرصفتها باللون الأصفر.

وينص نظام المرور، على حظر الوقوف في الشوارع العامة بالأوقات التي تحددها إدارة المرور، وعلى الجسور وممرات المشاة ومداخل ومخارج حظائر المركبات والحدائق العامة، والمدارس والمساجد والمبني والمخيمات والساحات والأرصفة المعدة لسير المشاة والأماكن المخصصة لفئة معينة من المركبات.

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