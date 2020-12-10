أهالي السماع بفيفاء لـ«عاجل»: البلدية تتعنت في إعادة «سفلتة» الطريق

اشتكى أهالي السماع بجبل فيفاء؛ ما وصفوه بمماطلة بلدية فيفاء في إعادة رصف الطريق، بعد أن أزالت طبقة الأسفلت السابقة بهدف صيانته.

وقال بعض أهالي السمع، في تصريحات لـ«عاجل»، إن بلدية فيفا بعد أن أزالت طبقة الأسفلت وأعادته إلى طريق ترابي، ماطلت في إعادة رصفه وتعذرت بنفاذ كمية الأسفلت، رغم أنها تنفذ مشاريع أخرى في أجزاء أخرى.

ووأوضح الأهالي الذين تحدثت «عاجل» إليهم، إن الأمطار السابقة أحدثت انهيارًا جزئيًا في الطريق وانقطع عن الخدمة، مشيرًا إلى أن البلدية حضرت وأجرت صيانة جزء من الطريق وجرّفت الأسفلت، بعد مطالبات من الأهالي.

وأشارت الأهالي إلى أنهم فوجئوا، بانسحاب المقاول من الطريق دون إعادة السفلتة، مشيرين إلى أنهم قدموا بلاغات على تطبيق بلدي (٩٤٠)، لإعادة سفلتت الطريق، إلا أن البلدية راوغت وادعت أنها مجرد حفرة في الطريق.

وأكد الأهالي أنهم عادوا الإبلاغ لتوضيح الواقع بالصور على تطبيق ٩٤٠، أن المشكلة ليست حفرة فقط بل قامت البلدية بإزالة الأسفلت السابق ثم ترك الطريق، إلا أن البلدية راوغت مرة أخرى وتعذرت بعدم وجود كمية كافية من الأسفلت رغم أنها تجري عمليات رصف في مناطق بعيدة عن العمران، على حد قولهم.

وعبر الأهالي عن غضبهم من الواقعة، مشيرين إلى أن سياراتهم بالحي مركونة لما يقارب ٤ أشهر، ولا يجتاز الطريق سوى سيارات الدفع الرباعي فقط.

وناشد الأهالي عبر «عاجل» بإعادة رصف الطريق، مؤكدين أن مبرر البلدية بعدم وجود كميات كافية من الأسفلت غير مقنع لقيام مشاريع السفلتة في أجزاء أخرى من فيفاء.

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