بالصور.. البحرية السعودية تضبط 910 كيلوجرامات من مخدر الحشيش

تمكنت قوة الواجب المختلطة ١٥٠ والتي تتولى قيادتها حاليًّا القوات البحرية الملكية السعودية، من ضبط ومصادرة كمية (٩١٠ كيلوجرامات) من مادة الحشيش المخدر عن طريق المدمرة الأمريكية (رالف جنسون) والتي كانت تعمل تحت قيادة قوة الواجب المختلطة ١٥٠، وتعتبر هذه العملية هي الرابعة خلال شهرين.

ومن جهته قال قائد قوة الواجب المختلطة ١٥٠ العميد البحري الركن سليمان بن هليل الفقيه، إن الجهود المشتركة من قبل الدول الصديقة والشقيقة تهدف لتأمين الأمن البحري وردع العمليات غير الشرعية في منطقة العمليات.

يُذكر أن قوة الواجب المختلطة ١٥٠ تمكنت من القبض على كمية من الميثافيتامين المعروف بـ(كريستال الميث) قبل عدة أيام؛ حيث بلغ وزن الكمية المصادرة أكثر من ٩٠٠ كجم وتقدر قيمتها بأكثر من ٢٠٠مليون دولار والتي تعد اكبر كمية تم ضبطها في تاريخ القوات البحرية المختلطةCMF كمية ١٥٧٩ من مادة الحشيش المخدر والذي تقدر قيمتها بأكثر من 8 ملايين دولار وكمية ٣٦٣كجم من مادة الهروين المخدر.

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