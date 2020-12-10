عاجل.. التحالف يحبط هجوما حوثيا جنوب البحر الأحمر

الخميس 10 ديسمبر 2020

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقتهما مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوب البحر الأحمر.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنه "تم اعتراض وتدمير الزروقين الحوثيين لتشكيلهما تهديداً وشيكاً على خطوط الملاحة البحرية جنوبي البحر الأحمر".

وبيّن أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.