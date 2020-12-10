- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الفيديو.. الشثري يوضح حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفيديو.. الشثري يوضح حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة.
وقال الشيخ الشثري، خلال حواره عبر برنامج “فتاوي”: “إذا دخل الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن لو قدر أن الإنسان لم يتمكن من أداء سنة الفجر قبلها فلا بأس على الصحيح أن يصلي سنة الفجر بعد الفريضة”.
وأضاف: “سنة الفجر فيها أجر عظيم وثواب جزيل، وكان النبي صلي الله عليه وسلم لا يتركها سفرًا ولا حضرًا”.
واستشهد الشيخ سعد الشثري بالحديث النبوي: “صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل”، كما استشهد أيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها”.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيديو.. الشثري يوضح حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.